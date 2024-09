Tremmelberg: Kleiner Berg mit großer Wirkung

KLEINER BERG & HOHER TURM & MOTORSPORT

Ein kleiner Berg mit einem hohen Turm in einer motorsportgeprägten Region: Auf dem Tremmelberg stand bereits in den Fünfzigerjahren ein Funkturm. Zeitgleich, im Jahr 1957, wurde in Zeltweg das erste Motorsportrennen auf dem Flugplatz ausgetragen. Im Jahr 1969 wurde der Österreichring errichtet, der viele Jahre Austragungsort des Großen Preises von Österreich war. Nach Umbaumaßnahmen und mit neuem Namen „A1-Ring“ fanden wieder Formel-1-Rennen statt.