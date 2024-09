„So brutal!“ Kitz-Sieger geht an seine Grenzen

Der 43. Öztaler Radmarathon ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Mit dabei war erstmals der ehemalige Skirennrennläufer und Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen, der an seine Grenzen ging. „Es war so brutal. Ich habe so viele Sachen heute erlebt und mich selber kennengelernt“, sagte der Deutsche, der mit einer Zeit unter zehn Stunden (9:40:59) sein persönliches Ziel erreichte. Im Video oben sehen Sie die Highlights.