Gesundheitliche Gründe: Heraf tritt zurück!

Bandscheibenvorfall

Die Initiative zur Trennung ging vom elffachen ÖFB-Teamspieler aus – er leidet an einem akuten Bandscheibenvorfall. „Er muss sich in ärztliche Behandlung in Österreich begeben, da die bisherige medikamentöse Behandlung leider nicht geholfen hat“, teilte der Verein mit. Der Vertrag mit Heraf, der erst im Sommer von Austria Lustenau zu den Berlinern gekommen war, wurde bereits aufgelöst.