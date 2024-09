Edeljuwel will im Team und auf der Insel glänzen

Österreichs U21-Fußballer starteten Montag in Bad Erlach in den September-Lehrgang. Bei Teamchef Gregoritsch und seiner Auswahl gilt der volle Fokus dem EM-Quali-Finish. Am Freitag soll in Bosnien im ersten von drei Endspielen ein Sieg her. Und das mit Debütant Adewumi, der vom FAC zu Burnley ging.