Juwel verblüfft! Für den ÖFB wird’s nicht leichter

Jüngster Elfmetertorschütze

Souverän verwandelte Wanner am Sonntag mit seinem starken Linken den Elfmeter zum 1:0 (9.). „Ich habe mir vorgenommen, dass ich schießen will, wenn es Elfmeter gibt“, sagte er danach. Mit 18 Jahren und 253 Tagen ist er nun der jüngste Elfmetertorschütze in der Geschichte der deutschen Bundesliga.