Roglic rückt nahe an Spitzenreiter O‘Connor heran

Der Slowene Primoz Roglic hat bei der Bergankunft am Puerto Ancares viel Zeit auf Vuelta-Spitzenreiter Ben O‘Connor aufgeholt. Der Red-Bull-Star hängte den australischen Decathlon-Teamkollegen von Felix Gall am Freitag im sehr steilen Schlussanstieg rund zwei Minuten ab, sein Rückstand auf O‘Connor beträgt vor der nächsten Bergetappe am Samstag noch 1:21 Minuten.