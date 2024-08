F1: Sprintrennen für Youngsters nach der Saison?

Der – beim jüngsten Meeting der F1-Kommission aufs Tapet gebrachte – Vorschlag sieht die möglichen Sprintrennen direkt am Anschluss an die obligaten Tests nach Saisonende vor. Diese finden traditionell am Dienstag nach dem letzten Rennen statt. Gleich darauf könnten dieser Idee folgend die Rookies an den Start gehen und in einem Sprint Praxis sammeln.