Prügelei bei Copa: Harte Strafen für Nunez und Co.

Tumulte auf Tribüne

Nach dem Abpfiff der von Kolumbien mit 1:0 gewonnenen Partie im Bank of America Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina waren Anfang Juli Nunez und Co. auf die Tribüne in Richtung der kolumbianischen Fans gestürmt. Laut Uruguays Abwehrspieler Gimenez hätten die Spieler Angst um ihre Angehörigen auf den Tribünen gehabt, da diese von kolumbianischen Fans angegangen und mit Gegenständen beworfen worden seien.