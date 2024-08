Salzburgligist SAK reagiert auf schlechten Start

Zweiter Trainerwechsel in der neuen Saison der Salzburger Liga! SAK trennt sich nach vier Spielen von Trainer Paul Zeyringer. Die Mannschaft schrieb nach drei Niederlagen am vergangenen Freitag gegen Neumarkt mit einem 3:3 erstmals an. Vergeigte den Sieg allerdings in Hälfte zwei nach 3:1-Führung noch. Somit liegen die Städter mit nur einem Zähler nur dank des besseren Torverhältnisses vor Golling. Intermistisch übernehmen die beiden Co-Trainer Siegfried Strasshofer und Norbert Nemeth.