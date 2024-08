7,6 Millionen Euro für neue Ambulanz in Feldbach

Durch die in den letzten Jahren stark gestiegene Patientenfrequenz ist die Ambulanz im LKH Feldbach an ihre Grenzen und teilweise bereits darüber hinaus gestoßen. Rund 70.000 Patienten wurden allein im Vorjahr in Feldbach ambulant behandelt. Der Handlungsbedarf war also enorm – und jetzt wird auch etwas getan. Land Steiermark und Spitalsbetreiber Kages nehmen dafür auch richtig Geld in die Hand.