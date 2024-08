Was diese Lehrlinge alles in Knigge-Kurs lernen

Learning by doing: Tischmanieren

Wie man sich bei Tisch verhält, zeigte den zwölf jungen Lehrlingen die Expertin Petra Pinker. Nach einem theoretischen Teil in der Baufirma wurden die Knigge-Regeln gleich einmal bei einem Mittagessen getestet. Besonders knifflig: die Frittatensuppe. „Die Frittaten müssen zuerst zerteilt werden. Der Löffel soll zum Gesicht geführt werden und nicht umgekehrt“, erklärt Lehrling Sebastian, der kerzengerade und mit der Stoffserviette am Schoß mit seinen Kollegen und Pinker bei Tisch sitzt.