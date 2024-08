Zahl der Lehrbetriebe sinkt auf neuen Tiefststand

Der Fachkräftemangel droht sich dramatisch zu verschärfen

Dass der Staat mehr Mittel in die Lehrstellenförderung steckt, hat einen Grund: In den kommenden Jahren steht eine Pensionierungswelle an, weil die Babyboomer in Pension gehen. Die Betriebe werden daher dringend Personal brauchen. Ohne Gegenmaßnahmen droht sich der Fachkräftemangel dramatisch zu verschärfen.