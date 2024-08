Herzrisiko für Frauen um Menopause stark erhöht

Es ist seit Langem bekannt, dass Frauen vor den Wechseljahren im Vergleich zu Männern ein geringeres Risiko für Herzprobleme haben. Dieses Risiko steigt jedoch in der Menopause deutlich an. Eine neue US-Studie zeigt, dass der Grund dafür hauptsächlich in einem Anstieg des „schlechten“ LDL-Cholesterins im Blut liegt.