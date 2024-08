Sinner trotzt Doping-Wirbel und siegt zum Auftakt

Sinner war in der Woche und in den Tagen vor Beginn dieses Grand Slams wegen zweier im März abgegebener Dopingtests und folgendem Freispruch im Mittelpunkt der Tennis-Diskussionen gestanden. Der Weltranglistenerste stand zu Beginn der Partie sichtlich unter dem Eindruck der Negativ-Schlagzeilen, kämpfte sich gegen den Lokalmatador recht früh im zweiten Durchgang jedoch in das Spiel und bewies in Folge den Klassenunterschied zu seinem Gegner. „Der erste Satz in so einem Turnier ist nie leicht, aber ich habe versucht, mental stark zu sein“, sagte Sinner.