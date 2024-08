Causa Sinner: „Nummer 200 wäre gesperrt worden“

Positiv auf Clenbustol getestet

Binnen weniger Tage Ende März war Sinner zweimal positiv auf Clenbustol getestet worden. Das kam erst letzte Woche ans Licht, gleichzeitig mit seinem Freispruch in dieser Causa. Das unabhängige Schiedsgericht kam zu diesem Urteil, weil sie Sinner abnahmen, dass er die Substanz über die Hände seines Masseurs in seinen Körper geraten wären, der eine Wunde am eigenen Finger mit einem Clenbustol-haltigen Spray behandelt hatte. Das mag durchaus so sein, dennoch wurden in der Vergangenheit viele Sportler dennoch gesperrt, wenn sie ein Mittel ohne Wissen und Schuld eingenommen hatten. Darum hatten von Beginn an einige Spieler Sinners Freispruch kritisch beäugt.