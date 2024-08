Sex in japanischem Schrein: Austro-Tourist in Haft

Bei schlechtem Benehmen vergeht sogar den sonst so gut gelaunten Japanern das Lächeln – das muss gerade ein 61-jähriger Österreicher am eigenen Leib erfahren. Zwar sind die fernöstliche Kultur und ihre Umgangsformen seit jeher sehr komplex, aber Sex am helllichten Tag – und noch dazu im Schrein der Shintō-Religion, das kommt wohl auch hierzulande nicht ganz so gut an.