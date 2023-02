Österreicherin drohen in Australien 25 Jahre Haft!

„Verlorene“ Kugeln im Flugzeug erneut geschluckt

Doch schon an Bord des Flugzeuges kam es zu einer Panne: Denn wie australische Kriminalisten herausfanden, dürfte die „Bodypackerin“ bereits in der Luft große Probleme mit ihrer heiklen Fracht im Bauch gehabt haben. Sie „verlor“ acht der Rauschgift-Kugeln. Was sie aber nicht daran hinderte, die zuvor ausgeschiedenen Kokain-Päckchen erneut zu schlucken. Endstation war dann nach der Landung in Perth bei der Gepäckkontrolle, wo die australischen Drogenjäger die nervös wirkende Österreicherin ins Visier nahmen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Verdächtige kein bereits verschlucktes Rauschgift auf den fünften Kontinent bringt, wurde sie in das Royal Perth Hospital eingeliefert.