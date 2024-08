Letzte Chance: Grazer Grad kämpft um UFC-Vertrag!

Dabei wissen die heimischen MMA-Pioniere, die Grad vor über einem Jahrzehnt unter ihre Fittiche nahmen, den harten Weg in den MMA-Olymp nur zu gut einzuordnen: „Weltweit gibt‘s nur 585 Kämpfer in dieser Organisation, wo mit den höchsten Gagen auf höchstem technischen als auch mentalen Level gekämpft wird“, erklärt Michael. Bruder Gerhard ergänzt: „Mental hatte es für Bogdan damals nicht gereicht“, er sei am Druck zerbrochen.