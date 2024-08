So viel zahlen ARD und ZDF Schweinsteiger und Co.

Denn nun haben sowohl die ARD als auch das ZDF bekannt gegeben, wie viel die Sender jeweils für ihre Sportexperten und Sportmoderatoren insgesamt ausgeben. Gemeint sind hier also die Aufwendungen für Bastian Schweisteiger, Thomas Hitzlsperger, Esther Sedlaczek, Lea Wagner (alle ARD), Christoph Kramer, Per Mertesacker, Alexander Bommes, Jochen Breyer (alle ZDF) und Co.!