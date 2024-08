Jetzt hat auch Wolfsberg seinen „Mini-Haaland“

Balljunge von Haaland

Mit 12 Jahren war Erik in den WAC-Nachwuchs übersiedelt, hatte es dann gar nicht so leicht, in die U16 der Akademie zu kommen. Sein prägendstes Erlebnis hatte er am 10. November 2019, ein Datum, das sich ihm eingebrannt hat. „Ich war Balljunge, als Erling Haaland beim 3:0 von Salzburg alle drei Tore machte! Seit damals ist er mein großes Vorbild, beeindruckt mich mit seiner Mentalität, auch als Persönlichkeit.“