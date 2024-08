WAC-Flügelflitzer vor Rückkehr in Tiroler Heimat

Heimkehr

Am Transfermarkt wird sich was tun – in punkto Abgänge allerdings: Florian Rieder steht – wie von der „Krone“ berichtet – vor einem Wechsel in die Heimat zur WSG Tirol. Dem 28-jährigen Flügelflitzer wurde ja vom WAC nahegelegt, den Klub zu verlassen – trotz Vertrags bis 2026.