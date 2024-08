Die Wahrheit über UFOs: Pentagon-Insider packt aus

Er ist ein ehemaliger Pentagon-Insider, Ermittler und dekorierter Army-Veteran. Heute gilt er als die wichtigste, seriöseste Stimme der modernen UFO-Bewegung: Luis Elizondo. In seinen jetzt in den USA erschienenen Memoiren „Imminent: Inside the Pentagon’s Hunt for U.F.O.s“ enthüllt der 52-Jährige Brisantes. Auf Deutsch ist das Buch bisher noch nicht erschienen.