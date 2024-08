Fix! Tabakovic wechselt in die deutsche Bundesliga

„Haris ist mit seiner Größe und Durchschlagskraft ein typischer Stoßstürmer, der seinen Torriecher in den vergangenen Jahren und seinen verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt hat“, schwärmt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter der TSG. „Er ist ein Mentalitätsspieler und Torjäger, der in einem Spiel in der Offensive Akzente setzen kann.“