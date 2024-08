UFC-Boss: „Unsere Kämpfer sind so unfassbar dumm!“

Die Vorbereitungen auf das MMA-Spektakel laufen für den Georgier jedoch nicht ohne kleine Zwischenfälle, vor wenigen Tagen verletzte er sich über dem Auge. Und teilte den Cut in den sozialen Medien, was wiederum White den Kopf schütteln lässt. „Die ganze Welt weiß jetzt von Merabs Cut, er hat es ja gepostet. Unsere Kämpfer sind so dumm, das ist einfach unglaublich. So gern ich schlecht über Boxen rede: Was ich dem Sport zugestehe, ist, wenn etwas in einem Camp passiert, sickert es nicht durch. Unsere Jungs hingegen können es gar nicht abwarten, es in den sozialen Medien zu veröffentlichen“, nahm sich der UFC-Boss kein Blatt vor den Mund. „Es ist ein kleiner Cut, es ist keine große Sache, aber offensichtlich musste es gepostet werden.“