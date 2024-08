Erster „Horrorhaus“-Vermieter in Wien angeklagt

Es waren unzumutbare Zustände, in denen geflüchtete Menschen in Wien hausten – sie mieteten sich in einem desolaten, dürftig umgebauten früheren AMS-Bürogebäude in der Dresdnerstraße ein. Dem Vermieter der illegalen Unterkünfte wird wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs der Prozess gemacht. Der Iraker ist selbst 2014 nach Österreich geflüchtet, sein Asylantrag wurde abgewiesen.