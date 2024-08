US-Talkshow-Pionier Phil Donahue gestorben

Laut seiner Familie habe er zuletzt an einer längeren, schweren Krankheit gelitten. Noch im Mai 2023 hatte ihn US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom, der höchsten Ehrungen für Zivilisten in den USA, ausgezeichnet. Allerdings war Donahue zu dem Termin im Weißen Haus bereits im Rollstuhl gesessen.