Heiliger Leonhard besucht „seine“ Wallfahrtskirche

„Es ist Tradition, dass ein kleiner Teil irdischer Überreste von Heiligen in den Altar eingearbeitet wird“, erklärt Dechant Martin Edlinger. Eine solche Reliquie vom heiligen Leonhard, der bis 6.11.559 in Frankreich gelebt hatte, wurde im neuen 1,5 Tonnen schweren Sandsteinaltar, der in der frisch renovierten Kirche in Bad St. Leonhard errichtet worden ist, integriert.