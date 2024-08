Real-Kicker freuen sich über mehr Kurzurlaube

Mehr Zeit für die Familie

„Die Spieler brauchen Pausen“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag auf einer Pressekonferenz vor Reals Auftaktspiel in der Primera Division. „Wir denken daran, einzelnen Spielern kurze Ferien während der Saison zu geben. So eine Woche, in der der Spieler bei seiner Familie bleiben kann, besonders Internationale. Sie bekommen sonst während des Spieljahres nicht einmal einen freien Tag.“ Die Vergabe der freien Tage soll nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung des Clubs sowie in Anbetracht der körperlichen Verfassung der Spieler erfolgen.