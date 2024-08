Chelsea gegen Manchester City – ab 17.30 Uhr LIVE

Beim Titelverteidiger aus Manchester, der die Spielzeit am vergangenen Wochenende mit dem Supercup-Gewinn eingeläutet hat, ist vor allem die Zukunft von Guardiola ungewiss. Sein aktueller Vertrag läuft Ende der Saison aus, an eine Verlängerung will der Spanier aktuell offenbar nicht denken. Er sei „näher dran zu gehen als zu bleiben“, hatte Guardiola im Mai nach dem Titelgewinn gemeint. Vor Kurzem sagte er: „Ich muss entscheiden, was ich in meinem Leben machen will. Ob ich hier weitermache, eine Pause einlege, eine Nationalmannschaft aufbaue, was auch immer.“