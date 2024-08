Klinger-Schwestern erreichen EM-Achtelfinale

Die österreichischen Beachvolleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben bei der EM in den Niederlanden am Donnerstag das Achtelfinale erreicht! Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig schieden hingegen in der ersten K.-o.-Runde aus. Von den vier ÖVV-Männer-Teams überstanden zwei die Gruppenphase.