Hungaroring-Boxen liegen in Schutt und Trümmern!

Boxen-Gasse gleicht nun einer Mondlandschaft

Die aktuellen Bilder vom Kurs deuten darauf hin, dass hier nicht gekleckert, sondern vielmehr geklotzt wird – was an Bausubstanz alt war, musste weg, nichts durfte stehen bleiben. Und so gleicht die vor wenigen Wochen noch von Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri und deren Teams bevölkerte Boxen-Gasse nun einer Mondlandschaft.