Kölly und Gelb: „Ein bissl Rot, ein bissl Blau“

Welche Schwerpunkte setzen sich die Gelben?

Ich sage das, was schon einmal gesagt wurde: Das Boot ist voll. In Sachen Migration gilt für uns, dass jene, die bleiben und sich integrieren wollen, Deutschkenntnisse brauchen und sich beruflich einbringen sollen. In 110 Sparten fehlen Arbeitskräfte. Asylanten sollen eine Chance auf Ausbildung oder einen Job haben. Jene, die weiterziehen wollen, sollen die Möglichkeit bekommen. Mindestsicherung gehört jedenfalls neu diskutiert und bundesweit vereinheitlicht. Und wo ist die Kirche in allen Debatten um Migration und Islamismus?