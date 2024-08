Kum gach uma zum Bauernherbst

Der Duft von frisch gebackenem Brot steigt in die Nase. Heidi Huber, ihres Zeichens eine von rund 30 Seminarbäuerinnen im Salzburger Land, bittet zu Tisch. „Das hab ich in der Früh noch schnell gemacht“, schmunzelt die 47-Jährige, die mit ihrem Mann und den drei Kindern den Kräuter- und Genussbauernhof Mühlhof in Bad Hofgastein im Pongau bewirtschaftet. Der Frühstückstisch ist gedeckt, und wirklich alles, was darauf angerichtet ist, ist selbst gemacht, die Zutaten dafür hat Heidi vom Hof und den umliegenden Wiesen.