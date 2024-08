„Dumm, Riesenfehler!“ FC Bayern erntet Shitstorm

Am (gestrigen) 12. August feierte Matthijs de Ligt seinen 25. Geburtstag, doch nicht nur deshalb dürfte es für den Niederländer ein besonderer Tag gewesen sein. Denn am Vormittag wurde der Abwehrspieler am Münchner Flughafen gesichtet, sein Ziel: Manchester. De Ligt steht wie sein Teamkollege Noussair Mazraoui vor einem Wechsel zu Manchester United.