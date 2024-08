Twente Enschede gegen Salzburg – LIVE ab 19 Uhr

In einem derartigen Umfeld müsse man „eiskalt“ sein, ergänzte der 41-Jährige. „Für uns ist es einfach eine große Möglichkeit, in einer derartigen Atmosphäre unseren Red-Bull-Stil, unseren Salzburger Stil zu zeigen. Die verrückten Jungs aus Salzburg. Wir werden es versuchen mit allem, was wir haben.“ Für Mads Bidstrup stand fest, dass die Gäste aus Österreich ihr Heil in der Offensive suchen sollten. „Ich glaube, dass wir eigentlich besser sind als Mannschaft, wenn wir attackieren statt nur verteidigen. Wir haben so viel Offensivpower, das haben wir auch am Samstag gesehen“, sagte der Däne.