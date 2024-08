Spektakuläre Wette zum Auftakt von St. Pölten

Die Vorfreude bei Präsidentin Andrea Pichler ist riesengroß. Endlich hat man es geschafft, dass alle Spiele des Spusu SKN St. Pölten Rush – so der neue Vereinsname seit April 2024 – im Stadion gespielt werden. In den nächsten fünf Jahren will Pichler das Champions League Finale erreichen. Hochgesteckte Ziele, aber ohne große Ziele wird man sie auch nicht erreichen, so die Präsidentin.