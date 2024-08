Was das Würzmittel Garum über die Geschichte lehrt

Garum war keine triviale Würzsauce, die man sich aufs Essen schüttet oder eben nicht. Dazu gab es vor ein paar Jahren neue archäologische Erkenntnisse: In der tunesischen Stadt Nabeul wurden unter dem Spiegel des Mittelmeers hundert gemauerte Gruben entdeckt, deren Form man aber schon von Ausgrabungen an Land kannte. Nabeul hieß in der Antike „Neapolis“, das ist Altgriechisch und bedeutet „Neue Stadt“. Städte dieses Namens gab es mehrere, die bekannteste griechische Gründung ist das heutige Neapel.