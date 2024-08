Golf: Spitz macht Plätze gut, Schober abgeschlagen

Spitz gelangen in der Anfangsphase zwei Birdies. Dann ließ sie mit zwei Bogeys etwas nach, um auf den letzten beiden Löchern noch zwei Schlaggewinne zu schaffen. „Ich bin einfach ein bisschen besser reingekommen, mit zwei Birdies auf den ersten drei Löchern. Die haben mir geholfen, mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Dann hat mich leider mein Putter im Stich gelassen für einige Löcher, zum Glück sind mir auf der 17 und 18 noch zwei Birdies gelungen, das war ein super Ende“, sagte Spitz und hofft auf eine Fortsetzung am Freitag. „Wenn ich so spiele wie heute, kann da echt noch was Gutes rausschauen.“ Auf Rang drei fehlen sechs Schläge.