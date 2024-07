Alaba begrüßt Mbappe, Arnautovic‘ Zukunft ungewiss

„Richtiger Zeitpunkt für Veränderungen“

Schlager kehrte in Leipzig nur elf Wochen nach der bitteren Diagnose auf den Platz zurück, absolvierte individuelle Übungen. „Mir geht es gut, das Knie wird immer besser, es geht in die richtige Richtung“, schilderte der 26-Jährige, der mit neuem Kurzhaarschnitt seine Runden zog: „Es war der richtige Zeitpunkt für Veränderungen.“ Seine Reha absolviert er in Leipzig und Thalgau: „Es ist wichtig, nicht immer an einem Ort zu sein. Sonst schleicht sich ein Alltag ein, wo stets dasselbe passiert.“