Königliche Absage! Real braucht Hummels nicht

Allerdings scheint man beim Champions-League-Sieger überhaupt nicht an Alternativen in der Defensive zu denken. Vielmehr habe man Vertrauen in das aktuelle Personal und freue sich auf die erwartete Rückkehr von ÖFB-Kapitän Alaba nach seinem Kreuzbandriss. Diese dürfte aber laut Prognosen noch bis November auf sich warten lassen.