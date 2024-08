„Seltsames Finale“: Biles schimpft über Publikum

„Keiner war glücklich damit“

Diesmal hätten sie allerdings ständig Handy-Klingeltöne und Kameraklicken aus dem Konzept gebracht. „Man versucht fokussiert zu bleiben und plötzlich fangen die Leute an zu jubeln. Und so wird auch das ‘Shhh‘ lauter. Aber eigentlich sollte man denen ein ‘Shhh‘ geben, weil das noch lauter ist … Ich weiß nicht, es war wirklich merkwürdig. Wir haben mehrere Male gefragt, ob wir Musik haben können, oder irgendein Hintergrundgeräusch. Ich bin nicht ganz sicher, was da passiert ist, aber ja, wir waren nicht so glücklich. Keiner von uns war glücklich damit. Es war ein seltsames Schwebebalken-Finale“, so Biles weiter.