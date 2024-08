Reitet Max Kühner mit Elektric Blue zur Medaille?

Max Kühner hat sich am Montag mit Elektric Blue für das olympische Springreitfinale in Paris qualifiziert. Im Schlosspark von Versailles konnte sich das Duo einen Abwurf erlauben, zog als 26. in das 30er-Finale am Dienstag ein. „Es ist etwas Besonderes, ich finde es auch schön hier. Aber ich möchte noch ein bisschen Erfolg dazu holen, dann wird es noch schöner“, sagte Medaillenanwärter Kühner. Katharina Rhomberg schied als 36. aus, Gerfried Puck als 59.