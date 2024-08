„Werde die unglaublichen Sturm-Fans vermissen!“

„Freue mich extrem auf die Herausforderung“

Alexander Prass sagt: „Vor drei Jahren zu Sturm zu kommen, war auch im Rückspiegel betrachtet eine goldrichtige Entscheidung. Ich konnte mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln, durfte mit diesem fantastischen Klub dreimal im Europacup spielen und drei wunderschöne Titel gewinnen. Ich freue mich extrem auf die Herausforderung in der deutschen Bundesliga, die mit Hoffenheim auf mich wartet – werde die Stadt Graz, den Klub, meine Teamkollegen und die unglaublichen Fans in Liebenau aber auch richtig vermissen. Danke an euch alle, ich werde die tolle Zeit in Graz nie vergessen!“