Wimmer: „Mit Hasstiraden rechne ich nicht!“

Bei Spielen mit Fähre und Speedboot unterwegs

In Wolfsberg will Ullmann, der unter Kühbauer 100 Spiele bei Rapid absolviert hat, wieder Spielpraxis sammeln. Zweieinhalb Jahre war er in Venedig (wo er den bis 2025 laufenden Vertrag auflöste), kam da nur auf 14 Partien. Bei seiner sechsmonatigen Leihe in Magdeburg (2. Liga/D) auf elf. „Klar war es nicht einfach – aber das härtet einen ab. Es war eine lehrreiche, wunderbare Zeit – menschlich und sportlich habe ich mich weiterentwickelt“, erzählt der Linzer, der in Venedig ja stets per Fähre zu den Spielen gegondelt ist. „Zurück ging’s im Speedboot“, grinst Ullmann, der gegen Inter oder Juve auflief, im Juni den Aufstieg in die Serie A im Canale Grande auf Gondeln zelebrierte.