Österreichs Springreiter nicht im Team-Finale!

Gerfried Puck, mit 51 Jahren Senior im ÖOC-Team, machte mit Equitron Naxcel V Fehler am Wassergraben sowie im mittleren Hindernis der schwierigen Dreier-Kombination und sammelte damit acht Fehlerpunkte: „Ich war eigentlich sehr zufrieden, er ist super gesprungen. Für mich war das eine gute Vorbereitung fürs Einzel.“ Das stehe nun im Zentrum – durch das Fehlen im Team-Finale habe man nun einen Tag mehr Pause. Ob man am Montag in Versailles in der gleichen Aufstellung reiten wird, werde im Team wohl noch diskutiert werden, deutete Puck an. Ersatzreiter Christoph Obernauer könnte im Einzel starten ...