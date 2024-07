Wisla Krakau gegen SK Rapid ab 18 Uhr LIVE

Angesichts dieser Vorteile würde man englische Wochen gerne in Kauf nehmen. „Ich mag es, viel zu spielen, alle drei Tage zu spielen. Dafür haben wir gearbeitet in der letzten Saison und jetzt auch im Sommer, dass wir bereit sind“, meinte Klauß. Positiv sei, dass der Kader früh zusammengestellt wurde, „weil wir schon sehr früh starten mit wichtigen Spielen. Das definiert auch ein Stück weit ja dann für uns den Herbst, was jetzt in den nächsten Wochen passiert in der Quali-Runde. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich hoffe, dass wir viele Spiele gewinnen“, erklärte der Coach.