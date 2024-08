ÖSV-Juniorenweltmeisterin zwicken die Knie

„Es handelt sich dabei um ein, durch Überbeanspruchung hervorgerufenes, Pattelaspitzensyndrom“, verrät die 20-Jährige am Rande ihres Ausflugs an den Red Bull Ring, wo sie auf Einladung ihres Kopfsponsors Rauch Fruchtsäfte in einem Formel-4-Boliden Platz nehmen und Gas geben durfte. „Zuerst hatte ich nur rechts Probleme, jetzt sind aber beide Knie betroffen.“