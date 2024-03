Juniorenweltmeisterin fiebert Saalbach entgegen

Diese Woche ist es so weit: ÖSV-Hoffnung Victoria Olivier wird in Saalbach ihr Weltcup-Debüt geben. Als regierende Abfahrtsjuniorenweltmeisterin darf die 19-jährige Vorarlbergerin beim Finale ran. Die Vorfreude ist riesig, insbesondere weil sie am Sonntag in Norwegen nochmals ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte.