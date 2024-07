Austria Lustenau will den Bundesliga-Fluch brechen

Ob das reicht, um als erstes Team seit dem FC Linz – der in der Saison 1994/95 die Relegation gegen Ried verlor und absteigen musste – den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen? Geht es nach Wettanbietern von Tipp3, ist die SV Ried erster Anwärter für den Aufstieg mit einer Quote von 1:2. Lustenau liegt bei 1:6 und damit hinter Admira und St. Pölten (je 1:5) auf Rang vier.