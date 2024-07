Piovesana im Pool-Finale, auch Borchashvili siegt

Lubjana Piovesana hat am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Paris auch ihren zweiten Kampf gewonnen. Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen in den Wettkampf gegangen, hatte sich Piovesana in der Kategorie bis 63 kg zunächst mit Waza-ari gegen Esmigul Kujulowa aus Kasachstan durchgesetzt und anschließend ihre ehemaligen Teamkollegin Lucy Renshall aus Großbritannien im Golden Score mit Ippon besiegt.